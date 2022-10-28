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01:21, 28 октября 2022
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Певица Глюкоза перечислила свои методы борьбы с паникой

Певица Глюкоза перечислила свои методы борьбы с паникой
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Свои методы борьбы с паникой перечислила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.

«Заставляю себя искать позитив в мелочах. Ограничиваю информацию, которая валится со всех сторон. Ну и конечно, любимое дело — совершенствую себя, с головой ныряю в новые проекты, готовлю сольный концерт. Очень важно сейчас сфокусироваться на своих возможностях», — поделилась она в сторис.

Глюкоза добавила, что от тревог ее также отвлекает основная забота в ее жизни — семья. «Счастье и благополучие родных напрямую связано с моим самочувствием и настроением», — заявила певица.

Уже 16 лет артистка состоит в законном браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Пара воспитывает двух дочерей — 15-летнюю Лиду и 11-летнюю Веру.

Ранее Чистякова-Ионова раскрыла секрет счастливого брака. «Я считаю, что не нужно даже думать о негативе», — заявила она.

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