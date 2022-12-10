Глюкоза в платье-комбинации с голой спиной снялась для нового клипа
36-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, в платье-комбинации с голой спиной снялась для нового клипа. Видеофрагменты ролика артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Ну что, любимые, мой антистресс почти готов для вас», — написала певица в своем блоге.
На кадрах со съемочной площадки видно, что исполнительница в новом клипе выступает в кремовом платье-комбинации с золотыми цепями и туфлях на каблуках.
Фанаты звезды восхитились ее новым образом. «Вау, Наташа, ты такая красивая. Очень жду клип», «Такая богиня в танцевальной сфере», «Жде-е-е-м! Красотка Глюкоза», — написали пользователи в комментариях.
Ранее певица Глюкоза показала фигуру в прозрачном комбинезоне.