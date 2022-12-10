36-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, в платье-комбинации с голой спиной снялась для нового клипа. Видеофрагменты ролика артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Ну что, любимые, мой антистресс почти готов для вас», — написала певица в своем блоге.