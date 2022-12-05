36-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру в прозрачном комбинезоне. Видео в облегающем костюме она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Это я», — подписала видео исполнительница. На кадрах запечатлено, как артистка позирует перед зеркалом: на ней черное трико с прозрачными элементами и босоножки на высоких каблуках.