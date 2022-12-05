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15:04, 05 декабря 2022
1 мин.

Глюкоза показала фигуру в прозрачном комбинезоне

Глюкоза показала фигуру в прозрачном комбинезоне
Кадр: @glukozamusic

36-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру в прозрачном комбинезоне. Видео в облегающем костюме она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Это я», — подписала видео исполнительница. На кадрах запечатлено, как артистка позирует перед зеркалом: на ней черное трико с прозрачными элементами и босоножки на высоких каблуках.

«Параметры от бога!», «Богиня, идеальное тело», «Классная фигура», «Шикарная», «Самая идеальная и красивая», «Просто вау!», — написали восхищенные пользователи сети в комментариях под постом певицы.

Ранее певицу Глюкозу в купальнике сравнили с известной балериной, часто выкладывающей откровенные фото с пляжа.

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