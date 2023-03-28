Ханна раскрыла свой вес через полтора месяца после родов

Свой вес через полтора месяца после родов раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. («признана экстремистской организацией и запрещена в России»), российская певица и фотомодель Ханна.

«Апдейт по весу и форме. Спустя полтора месяца после родов вес опустился до 60 килограммов. Осталось сбросить еще три. Кожа уже снова стала упругой и даже возвращается на свои места», — написала артистка.

Ханна отметила, что в уходе за телом предпочитает скрабы и пользуется ими даже чаще, чем гелем для душа. По словам модели, эти средства дают ощущение ухоженности, кожа после них увлажненная и подтянутая.

Ранее певица Ханна записала на видео свои эмоции после родов. Знаменитость стала матерью второй раз 9 февраля текущего года. У нее родилась дочь.