Певицу Глюкозу в белье назвали «русской Ким Бейсингер»

Серию фотографий в белье опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России организацией) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.

«Русская Ким Бейсингер», «Сильно похожа на Бейсингер, копия», — сравнили ее с известной американской актрисой и моделью фолловеры. Несколько человек отметили, что им артистка больше напомнила другую иностранную знаменитость — звезду «Основного инстинкта» Шэрон Стоун.

Один из подписчиков назвал Глюкозу наглой. «Нельзя так бесцеремонно показывать такую красоту! Так и лопнуть можно от зависти!» — написал он.

Поклонники отметили, что все снимки очень женственные, чувственные, элегантные и совершенно не пошлые.

Ранее Глюкоза показала фигуру в спортзале. Она отметила, что почувствовала прилив сил и бодрость уже после первой тренировки.