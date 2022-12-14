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17:11, 14 декабря 2022
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Певицу Глюкозу в белье назвали «русской Ким Бейсингер»

Певицу Глюкозу в белье назвали «русской Ким Бейсингер»
Фото: @glukozamusic

Серию фотографий в белье опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России организацией) певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.

«Русская Ким Бейсингер», «Сильно похожа на Бейсингер, копия», — сравнили ее с известной американской актрисой и моделью фолловеры. Несколько человек отметили, что им артистка больше напомнила другую иностранную знаменитость — звезду «Основного инстинкта» Шэрон Стоун.

Один из подписчиков назвал Глюкозу наглой. «Нельзя так бесцеремонно показывать такую красоту! Так и лопнуть можно от зависти!» — написал он.

Поклонники отметили, что все снимки очень женственные, чувственные, элегантные и совершенно не пошлые.

Ранее Глюкоза показала фигуру в спортзале. Она отметила, что почувствовала прилив сил и бодрость уже после первой тренировки.

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