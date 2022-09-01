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Гоген Солнцев оценил вероятность возвращения Галкина в Россию

Гоген Солнцев оценил вероятность возвращения Галкина в Россию
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Вероятность возвращения юмориста Максима Галкина в Россию оценил в разговоре с «Экспресс-газетой» шоумен Гоген Солнцев. Он отметил, что форму отношений комика и певицы Аллы Пугачевой можно назвать гостевым браком.

«У них теперь с Галкиным официально гостевой брак. Но летать гостить будет только Алка, так как Макс вряд ли в ближайшем обозримом будущем вернется в Россию», — заявил Солнцев.

Шоумен добавил, что надеется на встречу с Примадонной в Москве и хочет добиться ее руки и сердца. «Чем я хуже Галкина? Мы создадим творческий союз, а может быть, и не только! Даже если она мне откажет, я не сдамся», — подчеркнул он.

Ранее Солнцев отреагировал на возвращение Пугачевой в Москву. Она показала своим появлением, что она — настоящий патриот нашей родины», — сказал шоумен.

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