Гоген Солнцев оценил вероятность возвращения Галкина в Россию

Вероятность возвращения юмориста Максима Галкина в Россию оценил в разговоре с «Экспресс-газетой» шоумен Гоген Солнцев. Он отметил, что форму отношений комика и певицы Аллы Пугачевой можно назвать гостевым браком.

«У них теперь с Галкиным официально гостевой брак. Но летать гостить будет только Алка, так как Макс вряд ли в ближайшем обозримом будущем вернется в Россию», — заявил Солнцев.

Шоумен добавил, что надеется на встречу с Примадонной в Москве и хочет добиться ее руки и сердца. «Чем я хуже Галкина? Мы создадим творческий союз, а может быть, и не только! Даже если она мне откажет, я не сдамся», — подчеркнул он.

Ранее Солнцев отреагировал на возвращение Пугачевой в Москву. Она показала своим появлением, что она — настоящий патриот нашей родины», — сказал шоумен.