Гоген Солнцев отсудил сотни тысяч рублей у салона красоты в Москве

Российский актер и шоумен Гоген Солнцев после неудачной процедуры, вследствие которой он получил ожог кожи головы и остался без части волос, отсудил деньги у салона красоты в Москве, передает StarHit.

По словам артиста, владелица салона выплатила ему указанные средства в качестве компенсации за неудачное окрашивание волос на голове. Деньги, как признался Солнцев, он потратил на трансплантацию волос.

Кроме того, пострадавшего в будущем ждет еще две такие же манипуляции. Он подчеркнул, что общая сумма процедур и лечения составляет три миллиона рублей, из-за чего Солнцев будет продолжать судиться с хозяйкой салона, чтобы полностью покрыть выставленный счет.

Саму хозяйку бизнеса шоумен назвал адекватной, поскольку она решила не вступать с ним в конфронтацию.

О том, что Солнцев заработал волдыри на голове после посещения салона красоты, стало известно в начале марта.