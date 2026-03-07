Известный шоумен остался без волос и с волдырями после посещения салона в центре Москвы

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что получил ожог кожи головы после процедуры в салоне красоты в центре Москвы. По словам артиста, теперь он опасается, что может частично лишиться волос. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Солнцев рассказал, что записался на осветление волос по рекомендации знакомых. К мастеру он попал впервые. Во время процедуры на волосы нанесли осветляющий состав и накрыли их фольгой. Однако, как утверждает шоумен, смывать смесь начали вместе с фольгой, после чего часть волос выпала.

«У меня есть специалисты, они говорят, что либо оксид ядреный, либо мастер просто-напросто передержала. Фольга выпала вместе с волосами... Она могла корни сжечь до такой степени, что они умерли», — выразил опасения Солнцев.

По его словам, после процедуры на коже головы появились раны и рубцы. Артист опасается, что волосяные луковицы могли получить серьезные повреждения и волосы больше не отрастут.

Солнцев также заявил, что остался недоволен реакцией сотрудников салона. По его словам, мастера пытались объяснить случившееся тем, что он якобы надолго вышел из кабинета.

«Говорю: "Что это вообще?" Говорят: "Ой, вы слишком долго ходили", а я максимум на 15 минут вышел в соседнюю дверь», — рассказал он.

Шоумен признался, что сейчас проходит лечение у трихолога и использует специальные мази для восстановления кожи головы. Он добавил, что уже подал жалобу на мастера, однако надеется, что ситуация не дойдет до судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что массаж в московском фитнес-клубе стал причиной уголовного дела.