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21:31, 26 декабря 2022
1 мин.

Гоген Солнцев показал лицо после пластической операции

Гоген Солнцев показал лицо после пластической операции
Фото: @solntcev

Шоумен Гоген Солнцев появился на публике после пластической операции. Свои фотографии после врачебного вмешательства артист показал в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Солнцев появился на принятии экзаменов по актерскому мастерству у студентов. «Прошел экзамен по актерскому мастерству у студентов. Как известно, "вся жизнь — театр", но не все в ней актеры. К счастью. Либо же к сожалению», — подписал шоумен кадры с учениками. На снимках он запечатлен в новом образе в круглых очках.

Ранее Солнцев сообщил, что сделал подтяжку лица и художественную липосакцию тела. Шоумен выложил фото с перебинтованными челюстью и туловищем в ответ на слухи об операции по смене пола.

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