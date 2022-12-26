Гоген Солнцев показал лицо после пластической операции

Шоумен Гоген Солнцев появился на публике после пластической операции. Свои фотографии после врачебного вмешательства артист показал в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Солнцев появился на принятии экзаменов по актерскому мастерству у студентов. «Прошел экзамен по актерскому мастерству у студентов. Как известно, "вся жизнь — театр", но не все в ней актеры. К счастью. Либо же к сожалению», — подписал шоумен кадры с учениками. На снимках он запечатлен в новом образе в круглых очках.

Ранее Солнцев сообщил, что сделал подтяжку лица и художественную липосакцию тела. Шоумен выложил фото с перебинтованными челюстью и туловищем в ответ на слухи об операции по смене пола.