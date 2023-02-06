Гоген Солнцев отреагировал на слухи о своей смерти

На слухи о своей смерти отреагировал шоумен Гоген Солнцев. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он обвинил в распространении сплетен свою жену.

«С удивлением узнал, что меня уже успели похоронить. И кто бы, вы думали? Жена Полина. Говорит, от больной головы помер. Вот, правда, гены дают свое. Такая же враль и стерва, как ее мать!» — написал Солнцев. Он рассказал, что идет на поправку после перенесенного коронавируса.

Ранее супруга шоумена сообщила СМИ, что ее муж умер от последствий травмы головы. Она заявила, что это случилось внезапно, а она не может найти паспорт Солнцева, чтобы забрать тело.