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12:03, 06 февраля 2023
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Гоген Солнцев отреагировал на слухи о своей смерти

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о своей смерти
Фото: Сергей Шахиджанян / ТАСС

На слухи о своей смерти отреагировал шоумен Гоген Солнцев. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он обвинил в распространении сплетен свою жену.

«С удивлением узнал, что меня уже успели похоронить. И кто бы, вы думали? Жена Полина. Говорит, от больной головы помер. Вот, правда, гены дают свое. Такая же враль и стерва, как ее мать!» — написал Солнцев. Он рассказал, что идет на поправку после перенесенного коронавируса.

Ранее супруга шоумена сообщила СМИ, что ее муж умер от последствий травмы головы. Она заявила, что это случилось внезапно, а она не может найти паспорт Солнцева, чтобы забрать тело.

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