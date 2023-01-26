Молодая жена Гогена Солнцева сообщила СМИ о его смерти

О смерти шоумена Гогена Солнцева сообщила СМИ его молодая жена Полина Давыдова. В беседе с Prozvezd она заявила, что это случилось внезапно и теперь она не может найти паспорт мужа, чтобы забрать тело.

«Мне позвонили и сказали, что его больше нет. Он в декабре получил серьезную травму головы, упал неудачно. Видимо, дали знать последствия», — рассказала она.

Бывшая жена шоумена Екатерина Терешкович в разговоре со СМИ отметила, что особо не верит в кончину экс-возлюбленного, нынешнего мужа ее дочери. «Такие, как он, живут до 100 лет», — заявила она.

Издание сообщает, что ни по одному номеру телефона Гоген Солнцев не отвечает.

Ранее Гоген Солнцев опубликовал в соцсетях совместное фото с новой подругой. Снимок заинтересовал пользователей сети.