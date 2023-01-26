Люди
11:09, 26 января 2023
1 мин.

Молодая жена Гогена Солнцева сообщила СМИ о его смерти

Молодая жена Гогена Солнцева сообщила СМИ о его смерти
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

О смерти шоумена Гогена Солнцева сообщила СМИ его молодая жена Полина Давыдова. В беседе с Prozvezd она заявила, что это случилось внезапно и теперь она не может найти паспорт мужа, чтобы забрать тело.

«Мне позвонили и сказали, что его больше нет. Он в декабре получил серьезную травму головы, упал неудачно. Видимо, дали знать последствия», — рассказала она.

Бывшая жена шоумена Екатерина Терешкович в разговоре со СМИ отметила, что особо не верит в кончину экс-возлюбленного, нынешнего мужа ее дочери. «Такие, как он, живут до 100 лет», — заявила она.

Издание сообщает, что ни по одному номеру телефона Гоген Солнцев не отвечает.

Ранее Гоген Солнцев опубликовал в соцсетях совместное фото с новой подругой. Снимок заинтересовал пользователей сети.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.