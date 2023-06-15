Гинеколог рекомендовала сексуальным партнерам голландский метод контрацепции

Двойной голландский метод контрацепции рекомендовала сексуальным партнерам акушер-гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики столичной «Клиники Щербатовой» Татьяна Бережная. По ее мнению, он особенно актуален для подростков.

«Двойной голландский метод — это самый надежный метод контрацепции. Он подразумевает, что девушка принимает гормональную контрацепцию, а мужчина использует презерватив. Это позволяет избежать и нежеланной беременности, и инфекций, передающейся половым путем. И не так страшно, если она забыла принять таблетки или у него порвался презерватив», — объяснила эксперт.

По словам Бережной, сейчас этот метод используют только пять процентов ее пациентов. Однако она настоятельно советует присмотреться к нему в особенности молодому поколению.

«Сейчас больше полигамии, больше раскрепощения, партнеры меняются чаще, чем это было во времена наших бабушек и дедушек. Произошла сексуальная революция, теперь все можно. Но есть и второе дно у этой истории — носителей инфекций тоже стало больше», — заявила гинеколог.

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