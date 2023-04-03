Акушер-гинеколог объяснила рост либидо во время беременности

Рост либидо во время беременности объяснила акушер-гинеколог, репродуктолог столичной «Клиники Щербатовой» Ирина Калачева. Она подтвердила, что в период вынашивания ребенка женщине хочется больше секса.

«Во втором триместре беременности влечение обычно становится сильнее, а сексуальная жизнь ярче. Никакой фантастики нет — просто увеличивается приток крови к малому тазу и растет число половых гормонов», — заявила Калачева.

Врач уточнила, что если женщина беременна мальчиком, в ее организме в разы увеличивается и количество тестостерона: со второй недели плод начинает выделять собственный тестостерон, который частично попадает в кровь матери, а это еще больше способствует увеличению сексуального желания.

Ранее о влиянии тыквенных семечек на интимную жизнь людей рассказал популярный врач-диетолог Михаил Гинзбург.