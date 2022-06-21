Психолог раскрыл связь голода с негативными эмоциями

Связь голода с негативными эмоциями раскрыл в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. По его словам, человек может испытывать два вида этого состояния — «физический» и «психоэмоциональный».

«Эмоциональный голод всегда сосуществует вместе с неприятной и сложно переносимой эмоцией. Например, у человека проблемы на работе или в личной жизни… Еда в данном случае является "обезболивающим". Она частично подавляет болезненные переживания, и вы заедаете проблему», — рассказал психолог.

Он уточнил, что психоэмоциональный голод наступает, как правило, резко и неожиданно. В таком случае человек хочет ощутить конкретный вкус, например, сладкого. Этот вид голода формируется в мыслях и чувствах, а не в желудке, написал Долгов. По словам врача, «подобные моменты решаются в ходе психотерапевтической работы».

В то же время физиологический голод наступает постепенно. «Сначала мы немного проголодались, а с течением времени чувство голода усиливается и спустя пару часов мы убеждаемся, что хотим есть», — рассказал доктор. В таком случае часто у человека нет определенных гастрономических предпочтений.

Ранее доктор Павлова объяснила усиление голода после приема пищи. Она рассказала, что для насыщения важно как физическое, так и биохимическое наполнение желудка.