Россияне раскритиковали голос Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала видео выступления в качестве певицы.
Россияне раскритиковали голос и движения балерины Анастасии Волочковой. Знаменитость опубликовала видео выступления в качестве певицы в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
На кадрах ролика видно, как Волочкова выступает на одном из модных показов. В белых платье и туфлях на высоких каблуках и платформе она идет по подиуму.
«Движения раненого кузнечика», «Почему балерина всея Руси такая деревянная?», «Как балерина может быть так несуразна в движениях», «Балерина на деревянных ногах», «Какой выход! Как Арлекино», «Тройка по десятибалльной шкале. Ни вокала, ни хореографии», «Заберите у нее микрофон. Это ни слушать, ни смотреть невозможно», «Песня ни о чем, вокал под фанеру и танец что попало», «Развеселила», — негативно высказались пользователи сети.
При этом поклонники оценили певческий талант Волочковой. «Вы крутая», «Прекрасно, Анастасия», «Прелесть какая», «Мне понравилось. Молодец, Настя», «Красавица», «Неординарно, но приятно смотреть», «Ноги супер, загляденье. Очень красивая и талантливая женщина», «Настя, ты красотка», «Какая вы прекрасная! Талантлива во всем», — восхитились юзеры.
Ранее Волочкова продемонстрировала шпагат и развеселила пользователей сети.