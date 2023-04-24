Россияне раскритиковали голос Анастасии Волочковой

Россияне раскритиковали голос и движения балерины Анастасии Волочковой. Знаменитость опубликовала видео выступления в качестве певицы в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На кадрах ролика видно, как Волочкова выступает на одном из модных показов. В белых платье и туфлях на высоких каблуках и платформе она идет по подиуму.