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10:43, 08 февраля 2023
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Известный российский стендап-комик стал новым голосом навигатора

Известный российский стендап-комик стал новым голосом навигатора
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новым голосом навигатора 2ГИС стал известный российский стендапер Евгений Чебаков, сообщили в компании. Теперь голос комика будет сопровождать пользователей приложения в поездках и пеших прогулках.

«Кроме стандартных вроде "маршрут построен" или "двигайтесь прямо" комик добавил шутки и комментарии. Например, поездка может начаться так: "Маршрут построен! Надеюсь, эта машина не в угоне"», — говорится в пресс-релизе.

Голос Чебаткова доступен пользователям навигатора на Android и iOS. Включить новую озвучку можно, перейдя в «Настройки» — «Навигатор» — «Голос». Он появится в верхней части списка.

Ранее сообщалось, что комик Павел Воля попал в Книгу рекордов России за самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране.

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