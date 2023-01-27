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18:41, 27 января 2023
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Павел Воля попал в Книгу рекордов России

Павел Воля попал в Книгу рекордов России
Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

В Книгу рекордов России попал комик Павел Воля за самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране. На съемках нового выпуска Comedy Club в Москве один из гостей, главный редактор издания Станислав Коненко вручил ему подтверждающий этот факт сертификат, передает «Газета.ру».

«Мама, я не зря учился в институте! Спасибо вам огромное, это все очень неожиданно и классно!» — отреагировал на случившееся Воля.

Более 7,5 тысячи зрителей собралось на концерте комика в «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года.

Ранее подробности одного из первых свиданий с Волей раскрыла его жена, знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Юморист долго зазывал ее в ресторан или клуб.

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