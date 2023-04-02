Тренер Жулин рассказал о голосовом сообщении от Романа Костомарова

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин в эфире программы телеканала НТВ рассказал о том, что фигурист Роман Костомаров, находящийся уже более двух месяцев в столичной больнице, прислал ему голосовое сообщение.

Жулин рассказал, что в день рождения Костомарова все его близкие и друзья отправили ему голосовые сообщения с поздравлениями и пожеланиями на телефон, который на тот момент был выключен. «И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова. Можете себе представить, что со мной было», — рассказал гость передачи.

Тренер признался, что взял смартфон трясущимися руками, чтобы прослушать сообщение. В нем госпитализированный олимпийский чемпион слабым, но совершенно адекватным голосом благодарил всех за теплые пожелания и поддержку. Костомаров также сообщил, что будет бороться и активно заниматься, чтобы поскорее вылечиться.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Костомарова стабилизировалось и его начали готовить к протезированию в немецкой клинике.