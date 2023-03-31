Появились новые подробности о состоянии Романа Костомарова

Новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова, находящегося в московской больнице, появились в СМИ в пятницу, 31 марта. Как сообщает «112», спортсмена начали готовить к протезированию, так как его состояние стабилизировалось.

Однако о выписке олимпийского чемпиона речи пока не идет. Уточняется, что родственники Костомарова ведут переговоры с целью перевода спортсмена в немецкую клинику, где ему поставят протезы. При этом рассматриваются варианты и российских учреждений.

Стало известно, что немецкие медики консультировали врачей из больницы в Коммунарке все время, пока Костомаров там находится.

Ранее об улучшении состояния Костомарова рассказал серебряный призер Олимпиады Илья Авербух. Он заявил, что самочувствие спортсмена настраивает его на «осторожный оптимизм».