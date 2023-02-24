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20:14, 24 февраля 2023
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Врач посоветовал эффективный метод для борьбы с головокружением

Врач посоветовал эффективный метод для борьбы с головокружением
Фото: Unsplash

Эффективный метод для борьбы с головокружением посоветовал известный врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. Наглядное видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Техника которую должны знать все! Если головокружение не проходит от таблеток, этот маневр заменит вам целый комплекс упражнений», — заявил Абакумов.

Врач продемонстрировал, что именно нужно сделать. «Сядьте ровно на кровати, поверните голову в левую сторону, резко лягте и лежите 30 секунд. Потом поверните голову вправо и лежите так 30 секунд. Затем наклоните туловище вниз — так, чтобы рука свисала с кровати. Лежите так 30 секунд, пока головокружение не пройдет», — описал необходимые действия он.

Абакумов уточнил, что процедура называется маневр Эпли. Для усиления эффекта можно прибегнуть к вестибулярной гимнастике.

Ранее Абакумов поделился секретами быстрого восстановления при ОРВИ. Важное значение, в частности, имеет правильное питье.

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