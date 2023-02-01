Доктор Абакумов поделился секретами быстрого восстановления при ОРВИ

Секретами быстрого восстановления при ОРВИ поделился в своем Telegram-канале известный врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. Он посоветовал прием антивирусных средств при первых признаках недомогания

«Прием препарата нужно осуществить в первые минуты заболевания. Как только недомогание, не даем температуре повысится, не даем кашлю развиться, не даем соплям стекать в горло, не даем распространятся вирусу», — порекомендовал Абакумов.

Специалист уточнил, что от вируса необходимо выпить «Осельтамивир», если температура высокая, а кашля нет. При своевременном «попадании» в вирус болезнь будет протекать быстрее и легче.

Другим важным элементом восстановления доктор назвал режим правильного питья для восстановления микроэлементов в организме, вымываемых с потом.

«В чае, какао и варенье — калия и магния нет, он только в солевых растворах типа регидрон или капельницах, я лично за оба варианта, если температура больше двух дней. Нехватка микроэлементов ослабляет защиту от вируса», — написал он.

Эти меры непосредственного воздействия Абакумов советует сочетать со знанием всех своих диагнозов и с позитивным настроем.

«Доказано, что оптимисты живут дольше и болеют реже. Ваши негативные мысли могут уничтожить здоровье, если считаешь, что будешь тяжело болеть, это приведет к реальному ухудшению», — написал он.

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