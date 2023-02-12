Доктор Мясников раскрыл всю правду о головокружениях

Всю правду о головокружениях раскрыл в новом выпуске своей авторской программы на телеканале «Россия 1» популярный врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор подчеркнул, что важно научиться отличать головокружение от других недугов и серьезно относиться к любым подобным сигналам организма.

«У нас под головокружением понимается все! На самом деле, головокружение — это "иллюзорное" состояние, при котором у человека возникает ощущение вращения тела или окружающих предметов. Оно часто сопровождается тошнотой, проблемами с глазами, головной болью», — объяснил Мясников.

Врач отметил, что большинство причин головокружения — «доброкачественные», а за появление характерных симптомов нередко отвечает внутреннее ухо. Но все же тем, с кем подобное произошло, стоит непременно обратиться к отоларингологу.

«Головокружение редко бывает симптомом инсульта, но тем не менее иногда может быть симптомом нарушения мозгового кровообращения», — заявил Мясников. Он подчеркнул, что головокружения у курильщиков, а также тех, кто страдает от повышенного уровня холестерина и сахара, — это тревожный звонок.

«При болезни Меньера в полости внутреннего уха скапливается избыточное количество жидкости, что может провоцировать головокружение», — добавил телеведущий.

Он уточнил, что нет лекарств, способных полностью излечить от головокружения, но есть препараты, помогающие улучшить состояние.

Если голова кружится постоянно, это не просто головокружения, а проблемы с головой другого характера, выявить которые поможет специалист, подчеркнул Мясников.

«Иногда людям кажется, что у них кружится голова, когда они резко поднимаются с места. Это не совсем головокружение, это не вертиго. Это падает давление, падает сосудистый тонус», — сказал в заключение выпуска врач.

Ранее Мясников заявил о важности употребления орехов для потенции. По его словам, орехи также обладают определенным противораковым действием.