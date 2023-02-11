Доктор Мясников заявил о важности употребления орехов для потенции

О важности употребления орехов заявил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» известный доктор Александр Мясников. Каждый человек в течение дня должен съедать небольшую горстку орехов — термически не обработанных, без добавления соли и сахара, подчеркнул он. Это оказывает влияние в том числе на потенцию.

«Орехи — один из самых ценных продуктов, который Господь Бог нам дал! Это и растительные белки, и масса биологически активных веществ, и своего рода природный статин. Считается, что 70 граммов миндальных орехов действуют примерно так же, как 10 граммов статина», — рассказал врач и телеведущий.

По словам Мясникова, орехи обладают определенным противораковым действием, снижают плохой холестерин и увеличивают хороший. Продукт также влияет на снижение рисков гипертонии, инфаркта и инсульта, стабилизацию работы нервной системы, замедление старения кожи и улучшение работы мозга.

Более того, регулярное употребление грецкий и кедровых орехов, фундука, миндаля и кешью, фисташки и макадамии повышает либидо и улучшает потенцию, а также облегчает состояние женщин во время ПМС.

«Но при употреблении орехов важно помнить, что они очень калорийны: если ими увлекаться, легко набрать лишний вес», — предупредил Мясников.

Ранее Мясников назвал предельно допустимую частоту употребления красного мяса. По его словам, употреблять говядину, баранину и свинину каждый день не стоит.