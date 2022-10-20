Столичный аниматор вспомнил о «Голубой устрице» в центре Москвы

Культовый бар в центре Москвы вспомнил столичный аниматор Михаил Домбровский в разговоре с «Мослентой». Он рассказал о некогда популярном заведении «Золотая устрица» на Покровке.

«Мы называли его "Голубой устрицей" на волне комедий 90-х», — отметил герой интервью. Речь идет об одноименном заведении из популярного американского фильма «Полицейская академия».

Домбровский добавил, что район Чистых прудов, где находилась «Золотая устрица» — значимое место для столичной культуры. «Там и Жанна Агузарова по Сретенке домой бегала, все не могли ее тогда догнать, и были вечеринки в "Пропаганде", куда нас случайно заносило», — вспомнил он.

Ранее москвичи вспомнили знаменитый в 80-е столичный пивбар «Ракушка». Популярное заведение закрылось в 1989 году.