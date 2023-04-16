04:30, 16 апреля 2023
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Голый мужчина прошелся по московскому парку и попал на видео
Мужчина прошелся по парку в Москве голышом.
Кадр: Telegram-канал «Родное Строгино М125»
Полностью голый мужчина прошелся по Строгинскому парку на Исаковской улице в Москве и попал на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Родное Строгино М125».
«Он половину района обошел», «Терминатор из прошлого прилетел», «Строгинский Йети, весна, линька, потому и голый», «Ходил голый, никого не смущался. Куда полиция смотрела, интересно», — прокомментировали юзеры.
На кадрах полностью голый мужчина спокойно идет по оживленной улице. Вокруг него ходят люди, в том числе и подростки.
Ранее полностью голая женщина вышла на детскую площадку в московском районе Некрасовка в дневное время суток.