Голый мужчина прошелся по московскому парку и попал на видео

Полностью голый мужчина прошелся по Строгинскому парку на Исаковской улице в Москве и попал на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Родное Строгино М125».

«Он половину района обошел», «Терминатор из прошлого прилетел», «Строгинский Йети, весна, линька, потому и голый», «Ходил голый, никого не смущался. Куда полиция смотрела, интересно», — прокомментировали юзеры.