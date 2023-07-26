10:18, 26 июля 2023
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Голый мужчина прошелся по проезжей части в Москве и попал на видео
Голый мужчина на проезжей части в Москве рассмешил пользователей сети.
Кадр: страница «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте»
Голый мужчина прошелся по проезжей части в Москве и попал на видео, опубликованное в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Увиденное рассмешило пользователей сети.
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