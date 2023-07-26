Голый мужчина прошелся по проезжей части в Москве и попал на видео, опубликованное в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Увиденное рассмешило пользователей сети.

«Ипотеку закрыл, домой идет», «Терминатор: хорошая ночь для прогулки», «Может раздели?», «От стоматолога идет», «Походка от бедра», «Что вы докопались? Он же с сумкой», — прокомментировали юзеры.