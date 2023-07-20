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11:33, 20 июля 2023
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Голые мужчины на стендап-шоу в Москве попали на видео

Несколько мужчин полностью разделись во время стендап-концерта в столичном клубе.

Голые мужчины на стендап-шоу в Москве попали на видео
Кадр: Telegram-канал Baza

Несколько мужчин в зрительном зале полностью разделись во время стендап-концерта в столичном клубе на Садовой-Черногрязской улице. Видеозапись с места событий опубликовала Baza.

По данным канала, с начала концерта находящиеся в разных частях зала мужчины разными способами пытались мешать комикам. Они кричали, оскорбляли выступающих, вели себя вызывающе. В итоге все они полностью обнажились.

Покинула клуб группа необычных зрителей только после предупреждения о вызове полиции. Сотрудники заведения предполагают, что это ученики курсов пикапа, проверяющие свои навыки раскрепощения таким образом. Подобное происходит в этом месте уже не впервые, уточняет Baza.

Ранее голый «Терминатор» прошелся по улицам Москвы и попал на видео.