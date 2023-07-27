Люди
09:51, 27 июля 2023
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Голый «натурщик» вышел к художницам в московском парке и попал на видео

Голый мужчина вышел к молодым художницам в московском парке.

Голый «натурщик» вышел к художницам в московском парке и попал на видео
Фото: tabitha turner / Unsplash

К молодым художницам в Измайловском парке в Москве во время пленэра на свежем воздухе вышел голый мужчина. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва 125».

«Внезапно из-за дерева явился натурщик», — подписали публикацию администраторы канала.

Девушки были шокированы появлением незнакомца с панамой в руках. «А что вы там прячете? Вам там прятать-то нечего», — сказала одна их них и предложила покинуть парк.

«Как нечего прятать? А шляпу!?», «Вроде еще не осень, а обострение началось», «Вышел бы лучше к мужикам голый, решили бы вопрос быстро», — прокомментировали юзеры.

Ранее голый мужчина прошелся по проезжей части в Москве и попал на видео.