Голый «натурщик» вышел к художницам в московском парке и попал на видео

Девушки были шокированы появлением незнакомца с панамой в руках. «А что вы там прячете? Вам там прятать-то нечего», — сказала одна их них и предложила покинуть парк.

«Как нечего прятать? А шляпу!?», «Вроде еще не осень, а обострение началось», «Вышел бы лучше к мужикам голый, решили бы вопрос быстро», — прокомментировали юзеры.

Ранее голый мужчина прошелся по проезжей части в Москве и попал на видео.