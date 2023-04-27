Беременная жена Павла Прилучного показала голый живот на видео

Голый живот показала беременная жена актера Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян. Кадрами она поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Когда в жизни лучше, чем в кино», — подписала знаменитость видеоролик с фотосессии с супругом.

«Нереально красивое видео. Шикарная пара», «Гангстеры», «Очень круто видео. Страсть, любовь. Зепюр такая нежная», «Пара огонь», «Клип огонь. Страсть, любовь и результат этой любви», «Это просто невероятно. Сколько страсти и чувственности», «Такая ты красотка. Восхищаюсь твоей прекрасной беременностью», «До мурашек. Безумно красиво», — прокомментировали поклонники.

Ранее молодая жена Павла Прилучного рассекретила свою беременность.