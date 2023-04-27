Беременная жена Павла Прилучного показала голый живот на видео
Беременная актриса Зепюр Брутян показала обнаженный живот во время съемок.
Голый живот показала беременная жена актера Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян. Кадрами она поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Когда в жизни лучше, чем в кино», — подписала знаменитость видеоролик с фотосессии с супругом.
«Нереально красивое видео. Шикарная пара», «Гангстеры», «Очень круто видео. Страсть, любовь. Зепюр такая нежная», «Пара огонь», «Клип огонь. Страсть, любовь и результат этой любви», «Это просто невероятно. Сколько страсти и чувственности», «Такая ты красотка. Восхищаюсь твоей прекрасной беременностью», «До мурашек. Безумно красиво», — прокомментировали поклонники.
Ранее молодая жена Павла Прилучного рассекретила свою беременность.