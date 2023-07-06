У стройки в Москве заметили загорающую голышом девушку

Загорающую голышом девушку заметили у стройки на юго-западе Москвы. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Москва М125».

«Настроение: загорать голышом в Ясенево на фоне стройки», — подписал снимок автор.

На фото девушка без одежды лежит на полотенце, расстеленном на траве. За ней виднеются специальные ограждения, препятствующие проходу на стройку.

«Булочки московские!», «Можно понять… плюс 30 на улице», «Смелости девушки позавидовать можно», «А в кустах по соседству голый мужик?», «Застопорила работу на стройплощадке», — прокомментировали снимок юзеры.

Ранее в московской электричке заметили спящего без одежды пассажира. Ситуация попала на видео.