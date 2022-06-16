Сергей Жуков из «Руки вверх!» рассказал о первых гонорарах

О первых выступлениях и гонорарах рассказал «Мосленте» лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

«Где мы только не выступали в начале карьеры... И на сходки бандитские тоже попадали. У нас даже была припасена для таких мероприятий специальная песня "Бандито". Серьезным пацанам заходила на ура», — сказал певец.

По словам Жукова, группа начинала карьеру в Самаре и Тольятти, тогда гонорар за выступления был невысоким. «В середине 90-х в провинциальных городах всем рулили "братки". И это были не харизматичные гангстеры из сериала "Бригада", а суровые дядьки. Это была часть нашей реальности», — поделился воспоминаниями Жуков.

Ранее известные московские музыканты назвали основную проблему звездной болезни. «Человек, добившийся каких-то результатов и возомнивший себя звездой, просто перестает развиваться. В этом заключается основная опасность. Мы либо растем, либо деградируем», — рассказали артисты.