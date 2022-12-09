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20:21, 09 декабря 2022
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Раскрыт гонорар Любови Успенской за участие в телешоу

Раскрыт гонорар Любови Успенской за участие в телешоу
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Гонорар певицы Любови Успенской за участие в телевизионных шоу составляет 800 тысяч рублей. Об этом Telegram-каналу «Звездач» сообщил пиар-директор артистки Константин Манжула.

«Певица востребована: она не только выступает на корпоративах, но и принимает участие в съемках различных ток-шоу», — уточнил источник.

Ранее в СМИ раскрыли гонорары звезд российского шоу-бизнеса в новогоднюю ночь. К примеру, у Ольги Бузовой он составляет около 2,5 миллиона рублей, а у Евгения Петросяна и Ефима Шифрина — миллион. Исполнительница Анна Asti в новогоднюю ночь может заработать около семи миллионов рублей.

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