Раскрыт гонорар Любови Успенской за участие в телешоу

Гонорар певицы Любови Успенской за участие в телевизионных шоу составляет 800 тысяч рублей. Об этом Telegram-каналу «Звездач» сообщил пиар-директор артистки Константин Манжула.

«Певица востребована: она не только выступает на корпоративах, но и принимает участие в съемках различных ток-шоу», — уточнил источник.

Ранее в СМИ раскрыли гонорары звезд российского шоу-бизнеса в новогоднюю ночь. К примеру, у Ольги Бузовой он составляет около 2,5 миллиона рублей, а у Евгения Петросяна и Ефима Шифрина — миллион. Исполнительница Анна Asti в новогоднюю ночь может заработать около семи миллионов рублей.