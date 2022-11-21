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14:26, 21 ноября 2022
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Раскрыты гонорары звезд российского шоу-бизнеса в новогоднюю ночь

Раскрыты гонорары звезд российского шоу-бизнеса в новогоднюю ночь
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Гонорары звезд российского шоу-бизнеса в новогоднюю ночь раскрыли журналисты Starhit.

Например, исполнительница Анна Asti сначала выступит в клубе Gipsy, после чего переместится в «Барвиха Luxury Villagе». В первом заведении входной билет на человека стоит 3400 рублей, а во втором — от 35 000 до 180 000 рублей за место. По информации журналистов, певица сможет заработать около семи миллионов рублей в новогоднюю ночь.

Такой же гонорар за выступления в ресторане «Турандот» и «Крокус Сити Холле» получит певец Леонид Агутин. Ужин в концертном зале под песню «На сиреневой луне» обойдется желающим в 70 тысяч рублей, пишет издание.

1 января в загородном отеле «Яхонты» выступит Ольга Бузова. Стоимость номеров на новогодние каникулы там начинается от 75 тысяч рублей. Гонорар артистки составит около 2,5 миллиона рублей.

Звезды «Аншлага» Ефим Шифрин и Евгений Петросян смогут заработать по миллиону рублей за концерты 31 декабря в столичных залах.

Ранее журналисты раскрыли имена участников новогодних телеэфиров из звезд российского шоу-бизнеса.

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