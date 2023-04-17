Раскрыт гонорар стендаперов за одно выступление

Гонорар стендаперов за одно выступление раскрыл в интервью журналисту Карену Адамяну комик Алексей Стахович на платформе YouTube участник шоу «Stand Up на ТНТ».

«За предыдущий год я зарабатывал где-то 500 тысяч в месяц. Сейчас в середине года выходит примерно один миллион рублей в месяц», — рассказал комик про свой заработок на шоу.

Стахович рассказал, что все стендаперы в шоу получают фиксировано 50 тысяч рублей за одно выступление вне зависимости от уровня популярности. Плюс за каждый десятиминутный монолог им доплачивают по 100 тысяч рублей, а если монолог большой эта сумма увеличивается в два раза.

Стахович в интервью поведал и про свой заработок. В прошлом году в месяц он получал в среднем по 500 тысяч рублей, в этом году сумма увеличилась до миллиона рублей в месяц. При этом он отметил, что меньше всего удается заработать обычно в январе и июле.

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