Григорий Лепс озвучил свой гонорар за выступление на частном празднике

Свой гонорар за выступление на частном празднике озвучил в беседе с журналистами на дне рождении музыканта Владимира Преснякова певец Григорий Лепс. Он заявил, что готов выступить на свадьбе и дне рождении за 10 миллионов рублей, сообщает Super.ru. Всем желающим увидеть артиста на своем торжестве Лепс посоветовал копить деньги.

При этом на сайте proconcert.ru указано, что гонорар Лепса составляет около шести миллионов рублей за выступление, но сумма может меняться в зависимости от расписания гастролей и общей нагрузки.

Ранее были раскрыты гонорары самых высокооплачиваемых российских актеров. Лидером рейтинга стал актер Олег Меньшиков с прайсом в 7,5 миллиона рублей за один 12-часовой рабочий день.