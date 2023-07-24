Раскрыт размер гонорара Водонаевой за участие в шоу Малахова
Экс-продюсер журналистки Водонаевой раскрыл размер ее гонорара за участие в шоу Малахова.
Размер гонорара, выплаченного Алене Водонаевой за участие в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», раскрыл в беседе с The Voice экс-продюсер журналистки Евгений Вольтов.
Он напомнил, что много лет назад Водонаева резко высказалась о людях с лишним весом, после чего на нее обрушился шквал негатива со стороны. Чтобы разъяснить, что она на самом деле имела ввиду, знаменитость согласилась принять участие в популярном ток-шоу, но за хорошие деньги.
«Срок давности вышел, поэтому я могу сказать, что ей заплатили полмиллиона рублей. Это хороший гонорар за участие в одной программе», — сказал Вольтов.
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