Собчак назвала запрошенный актрисой Васильевой гонорар за интервью

Запрошенный актрисой Татьяной Васильевой гонорар за интервью назвала в запрещенной в России социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) журналистка Ксения Собчак .

Собчак рассказала, что ее продюсер около полугода назад приглашал артистку на интервью. Однако менеджер Васильевой заявил, что она может прийти только за 300 тысяч рублей — «ставка стандартная», передала слова доверенного лица журналистка.

По словам Собчак, ее команда удивилась такому ответу и переговоры на этом завершились.

Ранее известный стендапер раскрыл свой гонорар за одно выступление.