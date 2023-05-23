19:38, 23 мая 2023
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Собчак назвала запрошенный актрисой Васильевой гонорар за интервью
Журналистка Собчак рассказала, что актриса Татьяна Васильева просила 300 тысяч за интервью.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Запрошенный актрисой Татьяной Васильевой гонорар за интервью назвала в запрещенной в России социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) журналистка Ксения Собчак .
Собчак рассказала, что ее продюсер около полугода назад приглашал артистку на интервью. Однако менеджер Васильевой заявил, что она может прийти только за 300 тысяч рублей — «ставка стандартная», передала слова доверенного лица журналистка.
По словам Собчак, ее команда удивилась такому ответу и переговоры на этом завершились.
Ранее известный стендапер раскрыл свой гонорар за одно выступление.