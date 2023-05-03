Известный стендапер раскрыл свой гонорар за одно выступление

Гонорар стендаперов за одно выступление раскрыл в интервью журналисту Карену Адамяну на платформе YouTube участник шоу «Stand Up на ТНТ» комик Роман Косицын.

Юморист рассказал, что в среднем такое выступление длится около получаса и за это он получает 300 тысяч рублей. Но иногда бывают исключения и одно стендап-выступление идет примерно час. При этом артист добавил, что работать на корпоративных мероприятиях гораздо сложнее психологически, чем на обычных концертах.

Ранее комик Стахович рассказал, что в месяц зарабатывает около 500 тысяч рублей.