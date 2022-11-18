Раскрыты имена участников новогодних телеэфиров из звезд российского шоу-бизнеса

Имена участников новогодних телеэфиров из звезд российского шоу-бизнеса раскрыли журналисты kp.ru. Стало известно, что среди экспертов на Первом канале будут такие артисты, как Николай Расторгуев, Ая, SHAMAN, Игорь Матвиенко, Дмитрий Маликов.

На канале «Россия» уже начались съемки традиционного новогоднего «Голубого огонька» и «Парада звезд». На «Мосфильме» уже побывали группа «Земляне», артисты Лев Лещенко, Александра Пахмутова, Алексей Воробьев, Юлианна Караулова и Николай Расторгуев.

Кроме того, в списке приглашенных звезд числятся Александр Розенбаум, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Пелагея, Николай Басков, Лариса Долина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Хибла Герзмава, Валерия, Леонид Агутин, Дима Билан, Игорь Николаев, группа «Дискотека Авария», Сосо Павлиашвили, Валерий Сюткин, Александр Буйнов, Елена Ваенга, Владимир Пресняков, Эмин, Алсу, Игорь Верник, Денис Майданов и другие музыканты, актеры и юмористы.

Отмечается, что на Первом канале уже определились с форматом новогодних съемок. Одной из главных изюминок праздничного эфира станет исполнение звездами песен пока неизвестных авторов.

Ранее были названы самые востребованные звезды шоу-бизнеса на новогодние корпоративы. Среди них оказались SHAMAN, Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров и Олег Газманов.