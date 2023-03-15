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14:21, 15 марта 2023
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Раскрыты гонорары самых высокооплачиваемых актеров в России

Гонорар Олега Меньшикова за один съемочный день составил 7,5 миллионов рублей.

Раскрыты гонорары самых высокооплачиваемых актеров в России
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Гонорары самых высокооплачиваемых российских актеров в интервью KP.RU раскрыл продюсер Евгений Морозов. По его словам, лидером рейтинга по гонорарам стал актер Олег Меньшиков с прайсом в 7,5 миллиона рублей за один 12-часовой съемочный день.

По словам Морозова, оплату в полтора миллиона рублей за один рабочий день получают шоумен Дмитрий Нагиев и актриса Елизавета Боярская. В рейтинг высокооплачиваемых звезд попали также актер Сергей Бурунов, которому за киносмену платят один миллион 200 тысяч рублей и артист Михаил Боярский с актрисой Кристиной Асмус, средний гонорар которых составляет один миллион рублей за 12 часов.

Актер Павел Прилучный, которого чаще всего можно увидеть в сериалах, за съемочный день получает от 300 до 500 тысяч рублей. Примерно столько платят и артистам Филиппу Янковскому, Павлу Деревянко и Ларисе Удовиченко. Прайс актрисы Веры Сотниковой составляет 300 тысяч рублей, а ее коллеги по цеху Татьяны Кравченко — 100 тысяч рублей.

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