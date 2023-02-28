Экс-гитарист группы «Ария» вспомнил о встречах с гопниками и скинхедами

О встречах с гопниками и скинхедами вспомнил экс-гитарист группы «Ария» Сергей Маврин в разговоре с «Мослентой».

В 1990-е годы музыканту удалось избежать неприятностей, несмотря на периодический интерес со стороны гопников. «Времена были такие, что за свой внешний вид можно было запросто отхватить по голове. Тогда уже появились любера. Они четко следили за внешним видом окружающих, и стычки между ними и неформалами были мощные», — описал Маврин обстановку тех годов.

Артист отметил, что люберам нравилась музыка «Арии», и концерты группы, которые посещали представители этой субкультуры, сперва проходили «абсолютно спокойно». «Этим особенно отличались некоторые города Поволжья. Дело было в том, что люберы, которых потом прозвали просто гопниками, ходили между рядами и никому не давали вставать», — поделился герой интервью.

Однако в 2000-х ситуация изменилась. «Люди, приходившие на наши выступления, рассказывали, что их караулили после концертов. В Москве неоднократно происходили стычки», — рассказал Маврин. Кроме того, творчеством «Арии» тогда заинтересовались скинхеды. Им нравилась песня «Будем жить, мать Россия!», пояснил музыкант. Однако позднее «скины» потеряли интерес к группе.

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