Эндокринолог назвала повышающие уровень «гормона радости» продукты

Вернуть ощущения радости и легкости после зимы помогут бананы и шоколад, заявила в своем Telegram-канале известная врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Без солнца и ультрафиолета нашему организму начинает недоставать не только витамина D. Снижается синтез «гормона радости» — серотонина. А ведь именно он отвечает за хорошее настроение и даже чувство юмора, помогает спокойнее переживать невзгоды», — объяснила она. Повышающими уровень серотонина продуктами она назвала богатую Омега-3 кислотами жирную морскую рыбу,

Кроме того, выработке гормона способствуют физические упражнения. Даже пение, по словам эндокринолога, поможет в выработке окситоцина — «гормона счастья», стимулирующего синтез серотонина.

«Помогут и занятия любым другим творчеством: рисуйте, играйте на музыкальных инструментах, танцуйте. Радуйте других людей, делайте подарки, встречайтесь с любимыми, родными. И, наконец, просто оглянитесь вокруг и порадуйтесь красоте. По-настоящему счастлив тот, кто умеет находить ее в природе, в искусстве, в окружающих предметах и людях», — написала она.

Ранее методы самопомощи в борьбе с весенним авитаминозом назвала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.