Эндокринолог назвала помогающие выработке гормона счастья действия

Простые действия, помогающие дополнительной выработке гормона счастья, перечислила в своем Telegram-канале известная врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она посоветовала не прекращать учиться чему-либо новому и вкусно есть.

Кроме того, в этом поможет прослушивание любимой музыки, походы на культурные мероприятия, собственное творчество и доброе общение с близкими людьми. «Это может стать мощным источником силы, кровь не водица, как говорится», — написала врач.

Прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, простая физкультура, смех, массажи и поцелуи с объятьями также помогут в дополнительной выработке гормона счастья, заключила Павлова.

Ранее эндокринолог Павлова назвала повышающие уровень гормона радости продукты.