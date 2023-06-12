Стилист Рогов назвал неожиданный модный принт сезона

Носить летом 2023 года вещи в горох призвал россиян в своем Telegram-канале известный стилист Александр Рогов. Для некоторых его подписчиков известие об этом тренде стало неожиданностью.

«Наряды в горошек — это модное заявление! Тренд на крупный, небанальный горох — один из актуальнейших узоров сезона», — заявил Рогов, подкрепив пост примерами нарядов с таким принтом.

Так, мужчины этим летом могут смело сочетать рубашки в горох и однотонные брюки, надевать пиджаки в горох поверх белых футболок. В горох могут быть не только основные предметы одежды, но и аксессуары — например, галстук.

«Как интересно, не думал, что горох станет трендом, но выглядит красиво», «О, я на выходных выгуливала новое платье в горох как раз!», «Все равно сложно почему-то привыкнуть именно к гороху, не могу себе его подобрать», «Хочу тоже в свой гардероб добавить гороха!» — отреагировали юзеры в комментариях.

Ранее Рогов назвал лоферы самой модной обувью лета-2023.