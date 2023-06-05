Стилист Рогов назвал самую модную летнюю обувь

Самую модную обувь лета 2023 года назвал стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, это кожаные лоферы.

«Если у вас есть классика от Gucci, то срочно доставайте и носите», — призвал подписчиков стилист. В качестве примера фешен-эксперт опубликовал фотографии знаменитостей в лоферах. На снимках они сочетают туфли на невысоком каблуке с джинсами, брюками различного кроя и мини-юбками.

Ранее Рогов назвал новым модным трендом платья и топы-бюстье. Такую одежду он посоветовал сочетать с базовыми и максимально простыми вещами.