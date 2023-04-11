Госдума одобрила изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе»

Депутаты Государственной Думы во вторник, 11 апреля, одобрили внесение изменений в статью 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». «За» проголосовало 394 парламентария при одном воздержавшемся. Заседание транслировалось на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Теперь при наличии у военных комиссариатов оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки. Инициатива не распространяется на россиян, проходящих военную службу и имеющих воинские звания офицеров в запасе СВР и ФСБ.

Кроме того, принято решение о создании реестра электронных повесток с автоматическим вручением. Теперь повестка считается врученной через семь дней после ее размещения в личном кабинете гражданина в реестре, даже если он не расписался за нее лично или не увидел повестку в электронном виде.

Согласно принятым поправкам, с момента получения военнообязанным повестки ему запрещается выезд за пределы России. Мера действует до тех пор, пока гражданин не явится по повестке в военный комиссариат.

Неявка в военный комиссариат без уважительных причин на мероприятия, связанные с призывом на военную службу и отказ от получения повестки считаются уклонением от военной службы. Фиксируется также и отказ от получения повестки, направленной по почте. Кроме того, в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке, «уклонисты» попадают под ограничение права на управление транспортным средством, ограничения по кредитам и сделкам с недвижимостью.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что поправки не коснутся уже мобилизованных граждан и призывников нынешней весенней кампании.