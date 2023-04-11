Стало известно о возможном запрете призывникам выезда из страны

Получившим повестку о призыве на военную службу гражданам могут запретить выезд из страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект закона о совершенствовании системы воинского учета в базе законодательной деятельности Думы.

«Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», - говорится поправке к закону.

При этом, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в электронном виде в личном кабинете военнообязанного в разрабатываемом Едином реестре воинского учёта. Кроме того, ее можно будет получить через портал Госуслуг либо в многофункциональных центрах.

Поправки не коснутся уже мобилизованных граждан и призывников нынешней весенней кампании.

Ранее Андрей Картаполов назвал попадающих под новые правила призыва граждан/