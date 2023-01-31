13:21, 31 января 2023
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Стало известно о госпитализации Игоря Николаева в Москве
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Композитора и певца Игоря Николаева госпитализировали в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Артист попал в столичный кардиоцентр с подозрением на инфаркт. По данным Baza, Николаева доставили в Центр кардиологии Минздрава с болями в груди утром во вторник, 31 января.
По данным Telegram-канала «112», сейчас 63-летний композитор находится в блоке интенсивной терапии, его обследуют медики.
Ранее о состоянии госпитализированного в Москве телеведущего и зоолога Николая Дроздова стало известно СМИ. Ученый вышел на связь из больничной палаты.