Стало известно о госпитализации Игоря Николаева в Москве

Композитора и певца Игоря Николаева госпитализировали в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Артист попал в столичный кардиоцентр с подозрением на инфаркт. По данным Baza, Николаева доставили в Центр кардиологии Минздрава с болями в груди утром во вторник, 31 января.

По данным Telegram-канала «112», сейчас 63-летний композитор находится в блоке интенсивной терапии, его обследуют медики.

Ранее о состоянии госпитализированного в Москве телеведущего и зоолога Николая Дроздова стало известно СМИ. Ученый вышел на связь из больничной палаты.