Госпитализированный Николай Дроздов вышел на связь из больничной палаты

«Ну я рад тебя видеть, что ты все-таки там улыбаешься. Спасибо тебе, мой дорогой», — говорит Сафронов Дроздову.

На ролике видно, что ученый находится в больничной палате сразу в двух очках. Он улыбается и с удовольствием общается с приятелем.

Ранее о состоянии здоровья 85-летнего ведущего телепередачи «В мире животных» рассказала его жена Татьяна. «Ему лучше. Рядом с ним дочка младшая, она о нем заботится. Процесс [восстановления] долгий», — сообщила она. О госпитализации Дроздова стало известно 29 января. У телеведущего были диагностированы множественные переломы и ушибы после падения.