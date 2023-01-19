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11:12, 19 января 2023
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Раскрыта причина госпитализации Ларисы Удовиченко

Раскрыта причина госпитализации Ларисы Удовиченко
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Причину госпитализации актрисы Ларисы Удовиченко в Москве раскрыл ТАСС ее друг, артист Эвклид Кюрдзидис. Он сообщил, что в декабре 2022 года артистка перенесла операцию на позвоночнике.

«Операция прошла успешно. Сейчас она проходит курс реабилитации», — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердила ТАСС директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. Она добавила, что сейчас Удовиченко находится дома.

До этого СМИ сообщили, что актрису заменили в нескольких январских спектаклях, в частности, в постановке «Новогодний переполох» на гастролях в Петрозаводске.

Ранее в Москве госпитализировали актрису Елену Проклову. Звезда попала в Боткинскую больницу со сложным переломом ноги.

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